Boston – Durante la tormenta de este viernes no solo algunas escuelas mantendrán sus puertas cerradas, algunos museos también cancelaron sus actividades.

A través de Twitter El Museo de los Niños de Boston anunció el cierre de sus instalaciones.

The Museum will be closed on Friday, March 2 due to inclement weather.

El Acuario de Nueva Inglaterra también estará cerrado, al igual que el Boston Tea Party.

Just a reminder, the Aquarium is #closed today because of the #noreaster storm. But rest assured we have dedicated folks in place to care for the animals! pic.twitter.com/nCdljs3xcd

— New England Aquarium (@NEAQ) 2 de marzo de 2018