Alberto Vasallo entrevista a Jim Rice, el ídolo deportivo de su juventud

AV3: Hola a todos, si ustedes me hubieran dicho en el 1978 cuando tenía 10 años que me iba a sentar con mi jugador favorito de todos los tiempos Jim Rice, nunca me lo hubiera imaginado, ¿cuántas veces te he dicho esto?

Jim Rice: No tengo idea de quién hablas y no deberías estar mintiendo de esa manera, jajaja…

AV3: El número 14 Jim Rice, quien fue inducido al Hall de la Fama, jardín izquierdo para los Medias Rojas de Boston. ¿Todavía sigues involucrado con el equipo?

JR: Oh si, yo nunca realmente dejé el equipo. Me tomé un mes de vacaciones en el 89 y ellos me llamaron a que volviera y he estado con ellos desde entonces.

AV3: Jugar aquí en el Fenway Park debe ser muy interesante volver de nuevo. ¿Cuál es el estadio de baseball en donde te gustaría batear aparte del Fenway Park?, yo creo saber..

JR:¿Cuál tú crees?

AV3: Yankee Stadium

JR: Yankee Stadium

AV3: De niño vi como bateabas por el lado derecho del campo.

JR: El Yankee Stadium es un excelente parque para un bateador derecho. Nunca me dijeron de pegarle a la pelota hacia el lado izquierdo, solo me dijeron que reaccionara a la bola y que tratara de batear líneas entre los jardineros. No se trataba de batear un jonrón largo sino que llegará a volar la cerca y yo pensaba que lo podía hacer bateando de línea.

AV3: Y yo recuerdo cuando era un niño pequeño vi varias entrevistas tuyas en donde decias que no tratabas de hacer jonrones que lo que hacías era pegarle duro a la pelota…

JR: Si darle duro a la pelota, tratar de mantener la bola en el bate lo más largo posible y si tienes la fuerza podrás sacar la bola del parque.

AV3: Y como miembro del Salón de la de la Fama me gustaría saber tu perspectiva porque este fin de semana entran nuevos miembros al salón de la fama.

JR: Hizo calor mucho calor y seguramente va a haber mucho calor este año otra vez, pero no le doy tanta mente al evento sino a la experiencia de poder compartir con otros miembros, los grandes del baseball como Willie Mays, Hank Aaron, Al Kaline y grandes estrellas como Brooks Robinson, Jim Palmer con los que competí anteriormente y ahora vez que están allí y tu estas con ellos.

AV3: Creo que la mejor parte de ser un fanático de los Medias Rojas, al menos en mi experiencia siempre fue la rivalidad entre los Red Sox y los Yankees esa fuerte competencia con grandes jugadores en ambos equipos como Reggie Jackson, Carlton Fisk, Thurman Munson .. cuéntame sobre esos días de esa rivalidad, has visto algo similar desde ese entonces?

JR: No lo he visto, pero ahora creo que hay una tendencia a no considerarlos como rivalidades, las rivalidades nacían en ese entonces cuando los peloteros de ambos equipos se mantenían en esos equipos y en el caso de George Stainbrenner, dueño de los Yankees, que se dedicó a firmar los agentes libres más grandes para ganar a toda costa, así se formaron las rivalidades. Si vas a tener una rivalidad hoy en día va a ser entre los jugadores que desde el comienzo de su carrera son de los Yankees o de los Medias Rojas y que comenzaron en las ligas menores de ambas organizaciones, pero cuando yo jugué no era tanto una rivalidad profunda en ese sentido, sino era que teníamos jugadores como Bill Lee, Carlton Fisk, Thurman Munson que no se llevaban bien.

AV3: Y personalmente ¿te caían bien esas personas?

JR: Yo era muy joven en ese entonces y un novato, y me caía bien todo el mundo, y lo mío era jugar baseball, lo que me llamaba la atención era, como yo era del sur y mi gente me veía por la televisión y me felicitaban cuando me iba bien, pero en cuanto a la rivalidad con los Yankees pienso que teníamos una rivalidad con todos los equipos porque la intención era ganar los juego.

AV3: Tengo dos momentos más que recuerdo, vamos a ver si tu los recuerdas. Los momentos del grandioso de los jonrones de Jim Rice yo recuerdo uno, ¿cuáles son los que tu recuerdas?

JR: No recuerdo la fecha pero me acuerdo del jonrón que fue tan largo que golpeó el asta de la bandera por el center field.

AV3: Así es, otro fue la noche de un lunes jugando contra Oakland, ¿te acuerdas lo que hiciste esa noche?

JR: No me acuerdo

AV3: Bateaste no uno, no dos, pero tres jonrones esa noche.

JR: Si, en mi carrera hice 3 jonrones en un juego dos veces y recuerdo que pasaron como 5 años entre uno y otro

AV3: Y qué me dices del juego que conectaste 1 jonrón con las bases llenas e hiciste 5 hits ese mismo día.

JR: Oh sí, yo también fui un bateador peligroso como Big Papi.

AV3: Por mi parte siempre has sido uno de los mejores y de niño yo copiaba la forma en que tu bateabas, tu estilo único lo imitaba bien.

JR: Si, era de tres ‘swings’ de práctica en la caja de bateo cada vez.

AV3: Ya vez, yo conozco todo de Jim Rice, Gracias por tu tiempo!

JR: Gracias

