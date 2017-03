TJX Companies auspiciará gala benéfica de AENI

Boston – La Asociación de Ecuatorianos de Nueva Inglaterra anuncia a la comunidad latina de Massachusetts que The TJX Companies Inc. será el auspiciante oficial de su 12va Gala de Aniversario. Este auspicio corporativo junto con el apoyo de otras organizaciones que contribuyen con la labor de AENI es de suma importancia, pues nos permitirá llevar a cabo una jornada benéfica superior a las anteriores, a la vez que se podrá canalizar más ayuda a los niños de escasos recursos en el Ecuador.

The TJX Companies, Inc. es el líder de los almacenes de descuentos de ropa y artículos para el hogar en los Estados Unidos y el mundo. Con más de 3,600 locales en USA, Canadá, Europa y Australia. The TJX Companies es una empresa local, fundada en Massachusetts y con sus oficinas principales en la ciudad de Framingham. Además de brindar a la comunidad artículos de marcas reconocidas a grandes descuentos, The TJX Companies lidera programas filantrópicos, de reducción de impacto ambiental, de responsabilidad corporativa, programas que fomentan la diversidad e inclusión, entre otros.

AENI es una organización sin fines de lucro fundada en el año 2005, legalmente incorporada en el Estado de Massachusetts bajo el código 501© (3) del IRS. Nuestra misión es entregar ayuda a los niños del Ecuador a través de donaciones a fundaciones que prestan servicios a niños de escasos recursos en Ecuador. Desde su fundación AENI ha entregado cerca de $700,000 dólares en donaciones en diversas formas como equipo médico y dental, equipos de rehabilitación física, ampliación y equipamiento de un albergue para niños que reciben tratamientos para el cáncer, así como becas escolares.

La Gala Anual de AENI es conocida como el más importante evento cultural y filantrópico de la comunidad ecuatoriana en Nueva Inglaterra, misma que se realizará el sábado 8 de abril en los elegantes Salones de Lantana, ubicados en Randolph. La música en vivo estará a cargo The Latin Heartbeat y Sonn de mi Tierra, dos importantes orquestas latinas de nuestra región.

A todas las personas interesadas en conocer la labor de AENI, los invitamos a visitar www.aeni.org.

