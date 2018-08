Entrevista Exclusiva con el único lanzador mexicano de los Medias Rojas

Su nombre es Héctor Velázquez, su origen es mexicano y es el único lanzador de su país en los Medias Rojas de Boston. “Eso me llena de orgullo y de motivación”, dice. El Mundo Boston conversó amplio y tendido de sus amores con el béisbol, de sus retos, de sus gustos. Es fanático del fútbol. Veamos lo que nos dice el lanzador mexicano:

Alberto Vasallo III: Amigos aquí estoy con el único mexicano que tenemos en el equipo, ¿verdad?, Héctor Velázquez, ¿Cómo estás?

Héctor Velázquez: Muy bien gracias a Dios y contento de estar aquí con el equipo.

AV3: Y estás representando a México todos los días aquí en Boston.

HV: Claro que sí, soy el único mexicano aquí ahorita en el equipo, entonces eso para mi me llena de orgullo y motivación, ser el único mexicano del equipo.

AV3: Vamos a hablar un poquito sobre México, porque usted viene de Sonora, verdad, ¿Cómo un mexicano se llegó a enamorar de este deporte?, yo sé que se juega béisbol en México pero no es el deporte número uno.

HV: Pues de la parte de México de donde yo soy, Sonora, que es el norte del país, por allá se juega mucho béisbol, es lo fuerte en la Liga de Invierno, se juega en esa zona, lo que viene siendo Sonora, Sinaloa, Baja California, entonces es de ahí que me nació el amor al béisbol, yo pienso también por mi papá y toda mi familia. Por parte de mi papá son beisboleros, también unos tíos por parte de mi mamá son beisboleros, han jugado béisbol amateur entonces yo pienso que de ahí nace mi amor por el béisbol. Sabemos que el fútbol en México es el deporte número uno, pero digamos que es por los medios, le dan mucha difusión al fútbol allá en México pero también se juega muy buena pelota y hay muy buenos peloteros.



AV3: Y cuando eras pequeño, ¿Cúal era uno de los jugadores, peloteros mexicanos, me imagino Fernando Valenzuela en todos los lugares, right?

HV: Pues Valenzuela, todavía yo no nacía en la época de Valenzuela, yo soy del 88 para acá. A mí me tocó Vinicio “Vinny” Castilla, él era mi ídolo, yo siempre cuando veía los juegos de las grandes ligas que me tocaba ver a Vinicio Castilla yo siempre decía que yo quería ser como Vinicio Castilla, llegar a las Grandes Ligas igual que él, entonces también porque él jugó en el equipo, de donde yo soy con los Yankees de Obregón, el estuvo ahí, yo iba al estadio, veía los juegos y él era como un ejemplo a seguir para mí.

AV3: Ok. Vamos un poco más a lo personal, ya te conocemos en el montículo y todo, cuéntame de estos tatuajes, una de las primeras cosas que yo noté. Tienes tatuajes por acá, todo el brazo, acá, el cuello.

HV: Me empezaron a gustar, como también te digo soy fanático del fútbol y yo empecé a ver los futbolistas con tatuajes y de ahí me empezó a llamar la atención, me empezó a gusta. Dije que me iba a empezar a tatuar también cosas significativas para mí también como los nombres de mis papás, el nombre de mi hijo, las fechas de nacimiento de mis papás, Jesucristo, la Virgen de Guadalupe, tu sabes que en México somos muy devotos de la Virgen de Guadalupe y frases motivacionales, versículos de la biblia, todo eso me he ido tatuando.

AV3: Ahora cuéntame un poquito más sobre tu vida personal, cuando no estás hablando, pensando en béisbol que haces para relajar la mente.

HV: Pues trato de no pensar en béisbol, trato de estar con mi familia, disfrutar con mi hijo, con mi esposa, en mis días libres trato de llevar a mi hijo a pasear a jugar y yo también despejar la mente, me gusta mucho ir al cine, pero aquí no puedo ir pues porque tu sabes que el inglés todavía no lo domino muy bien y hay unas cosas que no entiendo.

AV3: Cuando vas al cine es con subtítulos…

HV: Sí, exactamente pero vemos películas ahí en casa toda eso pero en mis días libres me gusta compartir mucho tiempo con mi familia, ir a algún parque o algo así.

AV3: Hablando un poco de cine porque veo que te gusta el cine, ¿Cuál actor o actriz es el que más te gusta en todas las películas que has visto?

HV: Denzel Washington y Will Smith, las películas de ellos me gustan bastante.

AV3: Y de ellos dos ¿cuál película te ha gustado más?

HV: He visto varias, Hombre en Llamas de Denzel Washington me gusta mucho, es una película ya un poco viejita, también salió una de él que se llama El Vuelo. De Will Smith a mi me han gustado varias, Siete Almas, En Busca de la Felicidad, entonces hay varias películas de ellos que me gustan.

AV3: Y como buen mexicano me imagino que te gusta tu comida. ¿Cuál es el plato preferido en el hogar tuyo y ¿cocinas?

HV: Sí claro me gusta cocinar.

AV3: ¿Te gusta cocinar aquí?

HV: Me gusta cocinar, aquí no cocino mucho porque no hay mucho de los condimentos que nosotros usamos en México pero me gusta mucho La Machaca, es una carne que hay en sonora que se prepara ya sea en la mañana con huevo o con verdura. Me gusta mucho la machaca, los chilaquiles, las enchiladas, todo eso.

AV3: ¿Has podido ir a algún restaurante mexicano aquí en Boston?

HV: Si hay muchos restaurantes buenos aquí, me ha tocado ir como a tres. Hay uno que se llama Casa Romero, no me acuerdo el nombre pero es un restaurante muy bueno. También un amigo que es gerente ahí y me ha invitado varias veces, Besito Mexican entonces es comida muy buena.

AV3: Y te ha tomado varios años llegar a las Grandes Ligas, te deseamos todo lo mejor. Qué consejo o saludo tu tienes para tus fanáticos, especialmente los mexicanos aquí en Boston.

HV: No pues que gracias a todos los fanáticos que me han apoyado a mi y que todos los que están aquí trabajando, buscando también sus sueños, salir adelante que le echen muchas ganas, que no desistan y que Dios los bendiga siempre.

AV3: Bueno gracias Héctor y mucha suerte.

HV: Gracias

