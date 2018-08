El jardinero derecho de los Red Sox JD Martínez es un cubano criado en la Florida que se enorgullece de poder representar a la comunidad cubana, en especial a los adultos mayores de la Florida. Conozca más sobre Martínez que a pesar de no vivir en Boston se crió amando el equipo para el que hoy juega.

AV3: Ok me tomó la mitad de la temporada, le seguí el rastro hasta que lo conseguí, JD Martínez de los Boston Red Sox, ¿cómo estás amigo cubano?

JD Martínez: Bien pasandola bien, preparándome para otro juego

AV3: No por nada pero has tenido un año increíble, ¿esto que está sucediendo fue como te lo imaginaste que sucedería?.

JD M: Siento que siempre tengo un buen año, algunas veces sucede otras no, pero sabes siempre tengo altas expectativas, entreno fuerte y espero hacerlo bien así que cuando hago mi trabajo es algo de cierta forma anticipado.

AV3: Algo que he notado es que tienes un estado legendario de preparaciones, que eres muy enfocado en tus rutinas, realmente te tomas tu tiempo para prepararte antes de cada juego, ¿Por qué?

JDM: Sabes, amo lo que hago, no es trabajo para mi, es solo que lo amo, amo la batalla, la charlas con el lanzador, me encanta salir y estar preparado, hacerlo bien, trabajando duro, entrenando, preparando mi cuerpo, mis movidas. Siento que las preparaciones vs los lanzamientos son igual de importantes.

AV3: Fenway es especial para ti, cuéntame de la primera vez que viniste, creo que fue con tu hermana, obviamente ustedes tienen el mismo apellido y alguien ese día estaba lanzando aquí, cuéntame la historia de la camiseta de los Martínez en Fenway Park.

JDM: Crecí hacia el sur de Miami, podría decir que durante la escuela primaria o la secundaria fui fanático de los Red Sox , tenía la calcomanía de los Medias Rojas en la parte de atrás de mi camioneta, recuerdo que los otros chicos me molestaban por eso y me decía “ni siquiera has estado en Boston ¿por qué eres un fanático de los Red Sox? Pero me gustaba el equipo, me gustaba ver a Manny, a David Ortiz y a Pedro en ese entonces, yo me acuerdo que teníamos el mismo apellido, esa fue la camiseta que me compre y que solía vestir todo el tiempo. Creo que cuando tenía 19 años, mi hermana iba a Boston University a la escuela dental y ella me llamó y me preguntó que iba a hacer para mi cumpleaños, le digo que nada lo mismo que siempre hago, y ella me dice que venga a Boston que los Red Sox estarán jugando contra los Yankees, así que vinimos y fue chévere, una experiencia diferente al béisbol que se juega en el sur de la Florida.

AV3: He notado que eres tranquilo, que no hablas mucho con los medios, cómo describirías tu personalidad a las personas que no te conocen, que te ven con tu uniforme, que no saben mucho de ti, eres una persona muy silenciosa, ¿es así como te describe tu familia?

JDM: No, no, ni mi familia ni mis amigos. Siento que soy diferente cuando estoy con mi familia y amigos a cuando estoy aquí. Esto es preparación, trabajo, es divertido, lo amo, pero cuando vienes acá tienes que estar preparado para el juego, los fans esperan de ti que produzcas, los medios esperan que produzcas, así que si quieres ir allá afuera, hay algunos jugadores que van y se divierten, son muy casuales, que cambian, se encienden y se apagan, yo no soy así, tengo otra visión y al momento en que yo atravieso las puertas, es como hagamos estas cosas, preparémonos para el juego y parte de eso es cuando los medios me ven en ese momento, así que no me ven por quien soy yo.

AV3: Entonces quién es JD Martínez, ¿qué clase de música te gusta?

JDM: Depende de lo que esté haciendo, si estoy en un bote escucho algo de country, algo de reggae, música de relación. Si estoy en el gimnasio escucho techno, hip hop algo que me suba el ánimo, entonces depende de lo que esté haciendo.

AV3: Hablemos de comida, vienes del Sur de Miami, ¿qué clase de comida te gusta?

JDM: Me gusta todo, me gusta sushi, me gusta la comida hispana, pizza, no sé como que me gusta todo.

Av3: Como lo dije eres un hombre tranquilo y no hablas mucho a los medios aquí y realmente te queremos agradecer y sabes tienes muchos fanáticos, muchos fanáticos latinos aquí que ven tu apellido con mucho orgullo. ¿Cómo te sientes por ser un jugador latinos, porque tú realmente eres de descendencia latina, representando el sur de Florida y la comunidad cubana?

JDM: Me gusta, sé cómo las personas del sur de Florida se sienten orgullosas del béisbol, lo orgullosos que se sienten por este deporte. La comunidad cubana ama el béisbol, otros países tienen el fútbol, pero en Cuba el béisbol es como la religión y allá abajo los cubanos adultos saben quién eres más que cualquier otra persona allá porque realmente aman y siguen el juego, y definitivamente me enorgullece poder representarlos a ellos.

AV3: última pregunta porque yo siempre estoy en Miami todo el tiempo, les voy a decir dónde estoy yo todo el tiempo en Brickell, ¿cuándo estás en Miami a dónde sales? ¿Cuales son los lugares más chéveres que visita JD Martínez? ¿en dónde lo han visto a él en el sur de la Florida?.

JDM: De hecho vivo en Fort Lauderdale al norte de Miami, pero cuando voy a Miami usualmente voy por una deliciosa cena, simplemente salir a disfrutar, me gusta ir a Joe’s Stone Crab, Prime 112 restaurant amo ese lugar. De clubs cuando salgo es Story o uno de esos lugares.

AV3: La próxima vez que vayas dices que eres amigo de Alberto.

JDM: Vale, listo

AV3: Me alegra de haber podido entrevistarte y continúa con el éxito que llevas

JDM: Gracias.

Desde Fenway es la nueva sección semanal en español que les ofrecerá El Mundo Boston en colaboración con Heineken. Esta es la octava de una serie de entrevistas semanales con jugadores, entrenadores y miembros de la oficina central de los Medias Rojas de Boston.

