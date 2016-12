Encuentran cámara oculta en un baño de Starbucks

Por El Mundo Boston Media

La Policía de Brea, California, realiza investigaciones para identificar a la persona que colocó una cámara oculta en un baño de Starbucks.

Las autoridades encontraron una pequeña cámara bajo un estante en un baño del Starbucks ubicado en la 101 West Imperial Highway, Brea, California.

La cámara, que era del tamaño de un pequeño marcador, fue hallada por una mujer que vio un pequeño destello azul. Al acercarse, removió el aparato y alertó a la policía, quienes estaban dudosos sobre si el artículo era una cámara.

Hidden camera found in restroom of Starbucks 101 W. Imperial Hwy, Brea. Small video camera mounted under shelf. pic.twitter.com/gW3l8dqlUg

Posteriormente, las autoridades explicaron que un laboratorio informático forense del condado de Orange examinó el dispositivo y determinó que era una cámara de video en miniatura.

Un amigo de la mujer que encontró la cámara tomó una foto de un hombre que según ellos actuaba de manera extraña y trató de ocultar una computadora portátil bajo su camisa cuando salía de la cafetería.

En su cuenta de twitter la Policía de Brea mostró una foto de un hombre hispano al que interrogaron y arrestaron por ser el presunto autor del hecho.

Booking photo of suspect Carrilloalvarado. Booked on 7 misd counts and released with notice to appear in court pic.twitter.com/V5kdnXIOAl

— Brea Police Dept (@BreaPD) August 18, 2015