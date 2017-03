Baker asigna fondos para viviendas asequibles

Redacción

Boston – El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, anunció un total de 20 millones de dólares para apoyar siete proyectos de viviendas asequibles en el Estado, fondos que también servirán para la creación y preservación de 177 unidades de vivienda para familias sin hogar, veteranos, adultos mayores y personas con discapacidad. A los proyectos asignados se les proveerá con viviendas asequibles para familias e individuos de escasos recursos.

“Esta concesión toma fondos estatales y federales para servir a nuestras comunidades más vulnerables. Nuestra administración cree firmemente en el valor de la vivienda asequible. Como defensores de cada residente de Massachusetts continuaremos trabajando con nuestros socios federales, locales y comunitarios para asegurar que la vivienda sea una prioridad compartida”, dijo el gobernador Baker.

Los proyectos son: Montello Welcome Home II en Brockton; 242 Spencer en Chelsea; House of Hope 3 en Lowell; Under One Roof, New Bedfore; Hillside Residence, West Springfield; Abby’s House y 21 Jaques Avenue en Worcester.