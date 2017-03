Chu Trompeta el versátil: conquistando el mundo con su orquesta

Con “El Merengue No Lo Tumba Nadie” que es tema de su autoría y que interpretó con El Jeffrey y El Rey Tulile, el artista dominicano “Chu Trompeta” saltó a la popularidad. Vive en Lynn, tiene su propia orquesta y su fuerte ahora es la música urbana.

Por Máximo Torres

Boston – Su vida es la música. Su pasión la trompeta, pero –según le decía su mamá— “tu naciste para ser artista” porque durante su embarazo sintió “tantos sonidos y golpes que parecía que traía una orquesta”. Su mamá no se equivocó. Desde muy temprana edad Jesús Ramírez, más conocido como “Chu Trompeta”, orientó su vida a la actuación cantando por más de un año en “Sábados Chiquitos de Corporán”, uno de los más exitosos programas de la televisión dominicana, para luego comenzar una carrera artística en su país que terminó llevándolo a los Estados Unidos. Ahora vive en Lynn, tiene su propia orquesta y un estudio de grabaciones.

Sus inicios

A los 16 años “Chu Trompeta” dejó el canto para dedicarse de lleno a trabajar como trompetista, luego incursionó en otras facetas de la vida artística como compositor y arreglista musical para diferentes agrupaciones, pero en su mente estaba grabar sus propios discos. Quería proyectarse como todo un profesional y estudió música, aprendió a tocar otros instrumentos y se perfeccionó con la trompeta.

Su carrera artística fue en ascenso y la trompeta que, según dice “es su fiel compañera”, le dio la oportunidad de tocar con grandes artistas como Frank Reyes, Rica Arena, Kinito Méndez, El Rey Tulile, El Chaval, Sin Fronteras, Paquito Guzmán y un sin número de agrupaciones musicales.

“Mi vida es la música y me gusta soñar”, dice Chu Trompeta. Porque “El que nada tiene nada vale” parafrasea el título de una de sus composiciones. Sus sueños de grabar sus propias canciones los hizo realidad. “Qué será de ti”, “Gallo Gallina”, “Bulto y Paquete”, “Donde están esos amigos”, “Pecadora”, “No me dejes solo” y “El Merengue no lo tumba nadie”, entre otros temas, los grabó con su compañía disquera.

“Nada es fácil”

“Chu Trompeta” quería seguir creciendo como artista y “vine a los Estados Unidos con una visión diferente de que aquí podía conseguir mejores ofertas, pero nada es fácil. Al principio tuve que viajar a Santo Domingo cada 3 у 4 meses para mantener la plaza como músico”, anota.

Pero sus deseos de superación como músico lo llevaron a tener su propia agrupación y su estudio de grabación. “Somos músicos locales y muchas veces en grandes eventos no nos dan el valor, nos maltratan, nos marginan y contra eso he estado luchando. Gracias a Dios para mi no ha sido muy difícil adaptarme y mantenerme en la música”, refiere.

Con muchos artistas

“Chu Trompeta El Versatil” mantiene una relación con muchos artistas internacionales. “Me llaman cuando no tienen músicos. Soy el que acompaña a todos los artistas que vienen de Santo Domingo o Puerto Rico sin agrupación u orquesta. Hemos actuado con muchos de ellos”, anota Jesús que ha crecido como artista y ha viajado con su orquesta para actuar en diferentes escenarios no solo en Massachusetts sino en otros estados de Nueva Inglaterra, en Nueva York, Miami, Canadá, Montreal y en otras ciudades.

“Desde que llegué tenía la visión de superarme como músico y creo que lo he logrado. La música ha evolucionado y yo puedo tocar todo tipo de música, pero la música urbana es la que más me piden y es la que más toco ahora”, concluye.