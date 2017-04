Comunidad LGBT latina de Boston recauda fondos

Redacción

Boston – Con el ánimo de recolectar fondos para poder participar en el desfile Boston Pride 2017 y así representar a la comunidad latina LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) durante la tradicional parada del orgullo gay en la ciudad, Out Salsa Boston invita a la comunidad a que se una el próximo jueves 27 de abril en el evento pro-recaudación de recursos que se llevará a cabo en The Club Café en Boston.

Durante el evento habrá presentaciones de bailes a cargo de los ‘Drags’ Boquita y Androgina Flowes, y la salsa de MRBSTYLES. También de 6 a 7 de la noche se dictará una clase de salsa.

“El dinero recaudado durante el evento será destinado para nuestra carroza de orgullo gay, que este año será súper latina y más extravagante que años anteriores, con buena música y bailarines profesionales”, dijo Romeo Rodríguez de Out Salsa Boston.

Out Salsa Boston es una organización que fue lanzada en el 2012 con la finalidad de traer más eventos a la comunidad gay latina en Boston.

El desfile Boston Pride 2017 se llevará a cabo el sábado 10 de junio saliendo de Copley Sq hasta Boston City Hall.

¿Dónde?

Out Salsa Boston

Sábado 27 de abril

6-10pm

The Club Café

209 Columbus Avenue

Boston

Info: 718-509-5784