Dominicana asegura futuro brillante para la comunidad

Maryleny Abreu logró romper barreras, educarse y ahora es dueña de su futuro. Tiene una empresa de seguros y ha creado una fundación en memoria a su hijo fallecido para ayudar a los jóvenes a salir de las drogas y del alcohol.

Por Máximo Torres

Boston – Una vida de éxitos. Maryleny Abreu es una inmigrante dominicana que llegó a los 14 años de edad para enfrentarse a un mundo desconocido, sin saber inglés. “Fue difícil, pero no imposible”, dice. Con muchos deseos de superación y ganas de abrirse un futuro mejor, Maryleny logró terminar el High School en South Boston y finalizar una carrera universitaria en ciencias de computación.

Desde que sus padres la trajeron a Boston su vida ha sido “una lucha constante”. A los 16 años ingresó a la Universidad, pero “tuve que hacer muchísimos exámenes y los pasé. Ya había aprendido inglés en los dos años en el High School, pero fue muy difícil. Cuando me mandaban a hacer un proyecto, mis compañeros se reían, se burlaban y me ponía muy nerviosa. Tuve que ir pasito a pasito escuchando, aprendiendo el idioma”, recuerda.

Rompiendo barreras

“Nunca vi nada imposible y sabía que con estudio y coraje podía romper barreras”, enfatiza.

Desde que salió de la universidad hace 23 años, Maryleny se dedicó a trabajar en diferentes agencias de seguros de muchas nacionalidades, mayormente latinas y brasileñas.

“Me he dedicado a esto casi toda mi vida, lo tomé cómo un trabajo temporal y me quedé, porque es algo que me gusta, no lo veo como un trabajo sino de servicio a la comunidad. Me gusta orientar a la gente, porque hay personas que no saben y se llevan de lo que les dicen y se aprovechan de ellos, los engañan. Me di cuenta que podía ser útil en esto”, dice.

Maryleny cuenta que comenzó a trabajar en seguros por recomendación de una amiga mientras estudiaba en la Universidad.

Como empresaria

En noviembre pasado esta valerosa mujer inmigrante decidió abrirse paso como empresaria inaugurando su propio negocio de seguros que bautizó con el nombre de “Maryleny Insurance Agency”, en la Blue Hill Avenue, en Boston.

“Le doy gracias a Dios y a mi comunidad por apoyarme, el servicio que doy no tiene precio porque me gusta enseñar a las personas a proteger lo que tienen”, anota.

Maryleny que es natural de Bonao, República Dominicana, considera a Boston como su ciudad. Tiene tres hermanas y un hermano, está casada y tiene una hija en la Universidad y un nieto que adora. “Toda mi familia vive aquí”, señala orgullosa.

Sus metas en la vida

“Estoy tratando de levantar este negocio”, dice. Pero sus mayores propósitos, sus retos son “ ayudar a la juventud, quiero sacarlas de las calles, orientarlas”. De allí que ha creado una fundación en memoria de su hijo Edward que perdió fatalmente la vida. “Quiero contratar jóvenes y ayudarlos a sacar la licencia, jóvenes que tengan vocación, que estén perdidos. Yo acabo de mandar a un joven a terminar el High School para que siga el curso”, cuenta.

Maryleny tiene previsto celebrar en abril próximo una reunión con pastores y con personas recuperadas de las drogas y el alcohol. “Esas personas van a hablar de sus experiencias, hay un joven que vivió la mitad de su vida preso. Saquemos a dos o tres niños de las calles y yo con eso me conformo”, concluye. Esa es una de sus metas.

Throw Back Thursday 1991

En la búsqueda de un mejor porvenir, Maryleny estudió modelaje y ganó varios concursos, entre ellos Miss Latin American en 1991 en Boston.