Dos de los rostros más conocidos de la televisión

José Rivera Adrovet y Cecy Gutiérrez Noticiero Telemundo Boston en vivo a las 6pm y a las 11pm

Por Máximo Torres

Boston – Positivismo y entusiasmo les sobra. José Rivera Adrovet y Cecy Gutiérrez son dos de las caras del Noticiero Telemundo Boston que lleva ya más de un año en el aire cautivando a la comunidad latina.

“Este proyecto comenzó de cero, escribimos la historia el pasado 27 de agosto del 2015 y para mi es un honor estar al frente presentando las noticias diariamente de lunes a viernes a las 6 y a las 11 de la noche”, dice Rivera.

“Telemundo Boston cuenta con las mismas herramientas que los medios norteamericanos para darle al público hispano los pronósticos del tiempo con la mayor precisión. La gente lo ha recibido de una manera increíble, contamos con el helicóptero que está para reportar cualquier evento climatológico, el caza tormenta que tiene la capacidad con el radar de entrar al centro de una tormenta y poder proveer información en vivo, es fascinante”, anota Cecy Gutiérrez.

Rivera es puertorriqueño y Cecy salvadoreña y ambos tienen una química para conectarse con el público y para intercambiar puntos de vista. Los dos tienen la capacidad de ser perseverantes, constantes y poseen dominio de la escena televisiva. Sus historias son diferentes, pero están marcadas por la migración.

¿Quién es José Rivera?

José Rivera es puertorriqueño, tiene 30 años y trabajó por varios años en su país en diferentes medios de comunicación. Comenzó su carrera profesional en medios radiales y digitales.

“Después cruce el charco hacia los Estados Unidos donde me han brindado grandes oportunidades gracias a la empresa NBC y aquí estoy en un proyecto que desde sus inicios arrancamos escribiendo una página en la historia de los medios televisivos en Boston”, señala Rivera.

¿En este primer año conduciendo el Noticiero Telemundo Boston cuáles han sido tus mayores experiencias?

Confieso que de todas las experiencias que he tenido la más gratificante ha sido ver esa respuesta en la comunidad, yo le llamo termómetro.

Cuando salimos a la calle en esas actividades comunitarias es grandioso ver esa respuesta, esa retroalimentación que tenemos de la comunidad. Nos extienden la mano y nos dicen gracias por lo que están haciendo.

¿Siempre estás con la sonrisa a flor de labios, será porque trabajas rodeado de un buen equipo?

José ríe a carcajadas. Cecy Gutierrez, Arianne Alcorta, Grace Gómez, Betsy Badell. Esa es la razón. Estoy rodeado de profesionales, de mujeres muy capacitadas.

¿Desde que saliste de la Universidad qué otras facetas has tenido cómo periodista?

Siempre me gustó vincularme a proyectos de medios, mucho antes de graduarme trabajé en medios digitales de la propia Universidad, luego en medios radiales a nivel nacional cuando se me abrieron las puertas como practicante y podemos decir de allí comencé a cultivar un poco la parte funcional y práctica de lo que es el trabajo periodístico.

¿Este cambio climático te ha afectado, vienes de Puerto Rico, de trabajar en Tampa?

Boston es algo especial y tiene unos retos a nivel de temperatura increíbles y para mi es una tremenda experiencia a nivel personal, es tremendo, es una locura el tiempo. Mi satisfacción es que este proyecto sigue creciendo y en la medida que hemos ido desarrollando nuestro contenido se ha ido enriqueciendo todo de una forma única”.

¿Quién es Cecy Gutiérrez?

Su carrera en los medios televisivos como presentadora del tiempo comenzó en el año 2006 por esas casualidades de la vida. Cuenta que el meteorólogo salvadoreño, Miguel Montoya, se le acercó un día para preguntarle si le interesaba aplicar para una posición en Weather Services International. La propuesta la sorprendió que solo atinó a decir ¿Qué yo?

“En ese entonces lo único que sabía del reporte del tiempo en inglés era si mañana iba a llover o no, o si iba a estar frío”, confiesa.

Pero Montoya llegó a convencerla y en una visita que hizo a las instalaciones de esa compañía “me pusieron frente a la pared verde para que hiciera una presentación” y logró captar la atención por su habilidad de improvisar. Su trabajo en la radio con Ritmo Guanaco por 12 años le había dado esa experiencia.

“Eso fue lo que me ayudó y luego a fajarme, a ponerme las pilas para entender lo que es el mundo de ese frente frío, de cálido a baja presión, alta presión”.

Cecy admite que cada día aprende más y que lo más importante es que siempre está rodeada de expertos.

“Las herramientas con las que contamos en Telemundo Boston, en NBC, son las mismas herramientas que tienen los canales norteamericanos y eso para mi es un regalo para la comunidad tener este tipo de servicio en vivo”.

Sin duda, Cecy Gutiérrez se muestra fascinada con su trabajo.

“Me encanta todo ese período de preparación diario”, dice.

“Por lo habitual llego a las 2 de la tarde para comenzar a estudiar cuál es la historia del día y reunir toda la información hablando con los meteorólogos de Telemundo para dársela al público. Y me encanta cuando la gente me dice ‘Cecy ya no vemos el tiempo en inglés, ahora lo vemos en español a las 6 y a las 11 de la noche’. Además nos ven en vivo a nivel mundial por las redes sociales”.

Conmovedor relato

Cecy Gutiérrez, presentadora del tiempo en el Noticiero Telemundo Boston, se emociona cuando recuerda su corta vida en su pueblo, en su Cantón como ella le llama.

“No tengo tantos años como José, tengo un poquito más de 30 años. Nací en El Salvador, en la Unión, en un Cantón que se llama El Rincón que es justo fronterizo con Honduras, por lo tanto tengo raíces hondureñas. Mi abuelita era de Honduras, que en paz descanse”.

Como salvadoreña se siente orgullosa de sus raíces. Pero cuando alguien le pregunta si le gustaría regresar a vivir donde nació responde “la verdad que tendría que pensarlo muy bien”.

“Un dato muy interesante, la población no era muy grande, pero sí ‘la serpiente’ (como se le llama al Cantón) la recuerdo muy bien, es un lugar remoto podríamos decir, tenía que caminar hora y media para alcanzar el bus y la verdad que los años que estuve allá con mi abuelita marcaron mi vida de una manera impresionante. Y eso yo siento que me ayuda a valorar muchísimas cosas”.

Cecy se emociona, se le hace un nudo en la garganta recordar los primeros años de su vida en su Cantón. Su madre la trajo a los Estados Unidos a la edad de 7 años.

“Recordar esos años es algo que no quiero que se borre de mi memoria y compartirlas con mis hijas, tengo dos hijas, una de 18 años y la otra de 15 y les digo que me perdonen por volverlas locas, pero yo también les digo que las perdono por volverme loca. Son dos adolescentes y me siento muy bendecida por Dios”.

“Mi mayor propósito para este año es ser agradecida con Dios por todo lo que me da”.