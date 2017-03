Hallan cuerpo descompuesto en Everett

Por El Mundo Boston Media

Everett, MA – La policía halló a una supuesta víctima de homicidio en un apartamento en Everett, informó el fiscal del distrito Middlesex el lunes. man in his 60s whose body was found decomposing in an Everett apartment was the apparent victim of a homicide, authorities said Monday.

El cuerpo “en estado avanzado de descomposición” hallado el sábado en la Oakland Avenue pertenece a un hombre alrededor de los 60 años de edad.

Aunque se desconoce la causa y la fecha de la muerte, la oficina forense determinó que fue un homicidio. La oficina del fiscal afirmó que la identidad de la víctima será resguardada para proteger la investigación.

El hallazgo ocurrió luego de que el propietario del edificio descubriera los restos del señor en el segundo piso de la vivienda.

