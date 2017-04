Notre Dame Cristo Rey: Preparando a futuros presidentes

Notre Dame Cristo Rey High School (NDCR), en Lawrence, no es una escuela secundaria típica. No sólo están preparando a los estudiantes para un título de escuela secundaria, sino que los están preparando para ir a la universidad y obtener una carrera. No están preparando a los estudiantes para que se endeuden, los están preparando para salir adelante. Y mientras que los jugadores de básquetbol de NDRC son unos increíbles atletas, Notre Dame Cristo Rey no los preparan para que vayan a la NBA sino para que sean presidentes.

La escuela recauda fondos para brindar ayuda financiera, así más jóvenes de Lawrence y comunidades vecinas puedan asistir a una escuela que les garantice su aceptación universitaria. Desde su primera promoción de graduados, el 100% de éstos han sido aceptados en universidades de cuatro años. Además, más de 45 colegios y universidades de todo el país tienen sus ojos puestos en los estudiantes de Cristo Rey porque saben lo bien que se educan en la escuela secundaria. De hecho, más del 88% de los alumnos de Cristo Rey inscritos en estas instituciones están a punto de graduarse.

Con la actual tasa de pobreza de Lawrence en el 30%, el NDCR está más comprometido que nunca con la erradicación de la pobreza en la ciudad. Y saben que la respuesta a esto es a través de la educación universitaria. Los estudiantes que se gradúan de NDCR están asistiendo a prestigiosas universidades como Georgetown University, Boston University, Holy Cross, Fairfield University, UMASS Amherst, WPI y la University of Southern California.

Considerado por estudiantes y los miembros de la comunidad como un colegio “riguroso”, el Notre Dame Cristo Rey High School, nunca lo ha negado. Ellos saben que los estudiantes que quieren ingresar al NDCR están interesados en metas a largo plazo y conseguir el éxito. Los directivos saben que los estudiantes trabajarán duro en la escuela y en sus proyectos de estudio de trabajo corporativo para que puedan graduarse e ir a la universidad para hacer cosas asombrosas. El NDCR está consiente, que es la escuela secundaria, que puede ayudarlos a lograr sus sueños.

Por lo tanto, si usted es estudiante y este fin de semana está caminando en la cancha de baloncesto del NDCR, es posible que desee considerar unirse a nosotros… ¡puede ser que está jugando en un juego de baloncesto con el futuro Presidente de los Estados Unidos!

Información

Notre Dame Cristo Rey High School ofrece una educación preparatoria asequible y de excelencia académica para estudiantes de familias con ingresos limitados. A través de su programa de estudio de trabajo corporativo que es único en el medio, los estudiantes trabajan un día a la semana fuera del aula en todo tipo de empresas para obtener el máximo descuento en su matrícula. NDCR es uno de las 32 escuelas secundarias dentro de la red del Cristo Rey.

Para más información sobre Notre Dame Cristo Rey High School visite www. ndcrhs.org o llame al 978-689-8222.