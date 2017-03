Líder demócrata en el Senado pide dimisión de Sessions por nexos con Rusia

El Mundo Boston Media

Washington – El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, pidió la dimisión del fiscal general, Jeff Sessions, tras revelarse que mantuvo reuniones con el embajador ruso en Washington durante la campaña presidencial, algo que ocultó más tarde durante su confirmación ante la Cámara Alta.

“Por el bien del país, el fiscal general Sessions debería dimitir (…). Las revelaciones que conocimos la pasada noche son especialmente problemáticas”, aseguró Schumer en una rueda de prensa desde el Capitolio, sobre los encuentros del fiscal general con Sergey Kislyak, embajador ruso en Washington.

El senador demócrata solicitó, además, que se designe a “un fiscal especial que no tenga relación con este Gobierno” para encabezar la investigación sobre la posible injerencia rusa en EE.UU. y señaló que “la integridad de nuestro brazo ejecutivo está en entredicho”.

Por su parte, el representante del Primer Distrito de Massachusetts en el Congreso, Richard Neal, también le pidió al fiscal que renuncie a su cargo.

After misleading Congress under oath about secret talks with Russians, AG #Sessions should now resign.

— Rep. Richard Neal (@RepRichardNeal) March 2, 2017