William Lantigua quiere volver a ser alcalde de Lawrence

Por Yadira Betances

Lawrence, MA – Después de dos años fuera de la ciudad, el ex alcalde de Lawrence y ex representante estatal William Lantigua ha regresado y está considerando la posibilidad de volver al ayuntamiento. Antes de tomar su decisión final, dijo que quiere escuchar de los residentes si debe postularse o no.

“Si no escucho de mil personas no voy a correr en la contienda”, dijo Lantigua, señalando que familiares y amigos cercanos le han pedido que regrese a la política.

Lantigua de 62 años de edad dijo que su trabajo como líder comunitario y político hablan por sí solos.

“Vengo a cumplir lo que prometí. Quise darle una oportunidad a Rivera para que hiciera un buen trabajo sin oposición agresiva, lamentablemente no ha sabido dirigir la ciudad”, dijo Lantigua resaltando la promesa que hizo de regresar cuando perdió las elecciones contra Dan Rivera por 81 votos en el 2013.

Lantigua se une a la contienda por la alcaldía de Lawrence junto con Dan Rivera (quien anunció su reelección), el concejal Modesto Maldonado, el supervisor de parques en el Departamento de Obras Públicas Jorge Jaime y el policía William Green. Rivales a quien Lantigua dice tener mucho respeto.

“Tengo récord de trabajo y todas esas cosas le dejan saber a las personas quien fue William Lantigua”, dijo el candidato quien durante su estadía en Tenares, República Dominicana, aprovechó el tiempo para leer, meditar y ayudar a los necesitados, nunca sin dejar de pensar en Lawrence.

“He vivido aquí en la gran ciudad de Lawrence durante casi toda mi vida, yo soy ‘Lawrenciano’. éste es mi hogar, amo esta ciudad”, explicó el candidato.

Su mandato fue controversial, en el 2011 fue sujeto de una investigación por el FBI, el fiscal del distrito y otras agencias locales por posible corrupción. Sin embargo, no fue encontrado culpable.

Lantigua recalcó como experiencia de las últimas elecciones la necesidad de educar al votante antes de ir a la urna. “Tenemos que tratar que las personas entiendan que todos los votos son significantes”, concluyó el ex alcalde.

El martes 26 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones primarias por la alcaldía de Lawrence.

Algo más…

William Lantigua nació y se educó en la República Dominicana. Emigró a los Estados Unidos en 1974.

Antes de involucrarse en la política, trabajó en Schneider Electric.

Fue electo alcalde desde el 2010 hasta 2014, y fue el primer Latino en la historia de Massachusetts en tener el cargo y el segundo alcalde de descendencia dominicana en los Estados Unidos.

Es padre de Verónica, Vanessa, Valerie, William Kennedy y Valdivia.