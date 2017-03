Alcaldesa de Waltham reconoce a empresaria guatemalteca por invertir en la ciudad

Se inauguró nueva Despensa Familiar en la Elm St.

Por Jeaneth D. Santana

Waltham, MA – Ejemplo de superación y éxito. Así lo dijo a viva voz la alcaldesa de Waltham, Jeannette A. McCarthy, al referirse a Lilian Rojas, momento antes de cortar la cinta roja que dio por inaugurada la segunda Despensa Familiar y tercer establecimiento comercial de esta empresaria guatemalteca, quien por más de 20 años, ininterrumpidamente, ha estado presente en el mercado local.

Las palabras de elogio y reconocimiento de la autoridad municipal, para esta inmigrante, no cesaban. “Este es un negocio familiar, en donde todos trabajan juntos, aman a la ciudad de Waltham, invirtieron aquí y contribuyen a su prosperidad”, expresó.

Por ello y por ser un ejemplo para la comunidad inmigrante la alcaldesa McCarthy le entregó un reconocimiento “official proclamation” en donde la felicita por la apertura de la nueva tienda Despensa Familiar, le desea éxitos y le augura muchos años más de éxito en los negocios en Waltham.

Por su parte, Diane LeBlanc, la presidenta del Concejo Municipal, recordó que conoció a Lilian Rojas hace 7 años, cuando ella era candidata al cargo. “Es un ejemplo para la ciudad de Waltham por ser una mujer que trabaja fuerte, que es incansable. Esta es una historia hermosa y magnífica, estoy muy feliz por ella y orgullosa de ella, estoy feliz de que sea mi amiga. Ella ha hecho todo bien. Lilian y su familia hacen de Waltham un lugar exitoso. Ella vive y trabaja en Waltham, representa y contribuye con la comunidad. Le deseo todo el éxito del mundo”, aseveró.

Luego de estas sentidas palabras, Lilian no pudo contener las lágrimas de emoción. La felicitaron y la abrazaron. Ella agradeció por la confianza depositada y resaltó la labor de sus empleados, clientes y familiares. Sus hijos Junior, Mónica y Carlos son su fortaleza. Su esposo Walter es su apoyo incondicional. Su abogado personal, los representantes del Brookline Bank, la dueña de Quesos La Ricura, Esther Alvarado, e invitados especiales también fueron partícipe de este momento importante para esta guatemalteca que acaricia el éxito como producto de 35 años de trabajo fuerte y dedicación constante.

“Que Dios bendiga este lugar, los que aquí entran y los que aquí salen, que Dios bendiga los alimentos, los productos que aquí se compren, que sea un espacio de felicidad para todos los que vengan aquí”, manifestó el padre Ángel David Marrero al bendecir la nueva Despensa Familiar, ubicada en el 34 de la Elm Street.

Pero no pudo faltar la comida típica de Guatemala que fue degustada por todos los presentes, tampoco la voz de los protagonistas de quienes hacen posible que Despensa Familiar sea todo un éxito, sus empleados. “Lilian es un amor de mujer, no tengo palabras para calificarla, es muy linda persona, me ha ayudado mucho”, manifestó entre llanto y emoción, Irma Liliana Rodríguez, quien lleva año y medio trabajando en la cocina.

“Lilian es chiquitita pero es una persona muy grande, porque su corazón es para todos, es muy emprendedora, es excelente jefe, soy su tía y su empleada desde hace 6 años y ella me trata con mucho amor”, aseveró con su voz quebrada por la emoción, Blanca Estela Bran.

“Es una persona muy humilde, trabajadora y con los empleados es de lo mejor. Me siento tan bien en mi trabajo que no lo cambiaría fácilmente, soy operador de máquinas en el WholeSale”, indicó Elder Gómez, quien trabaja con Lilian desde hace 5 años.

“Sacrificio hubo, pero aquí está el resultado”, concluyó al resaltar que “el ser humilde te abre las puertas” porque su esfuerzo ha sido arduo, el sacrificio inmenso, pero jamás se rindió. Lilian Rojas vino de Guatemala para quedarse y triunfar. Su legado de vida continuará.

