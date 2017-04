Ángel Marrero: “Soy un sacerdote luterano abiertamente homosexual”

Por Jeaneth D. Santana

Waltham, MA – Sacerdote abiertamente homosexual. Definición con la que se denomina el padre Ángel David Marrero de 27 años. Su iglesia es la luterana y trabaja con la comunidad hispana de Waltham. Nació y creció en Puerto Rico. A los 7 años fue monaguillo y desde esa edad quería ser sacerdote. Se educó en la isla pero decidió abandonarla en el 2011 por su orientación sexual. Estudió en el Seminario Luterano en Filadelfia. En esta ciudad conoció a su esposo, se casó y se mudó a Boston en el 2013.

Cuando llegó a la Iglesia Luterana de Waltham tuvo que comenzar desde cero. Se remonta a noviembre del 2015, fecha en la que celebró su primera misa en este Santuario y asegura que sólo había 3 personas, hoy asisten 30. “El número de feligreses ha aumentado considerablemente tomando en cuenta que Massachusetts es el estado menos religioso del País, gran cantidad de iglesias se han cerrado o convertido en viviendas”. Waltham es una comunidad donde prevalecen los guatemaltecos, mexicanos y puertorriqueños.

Desde el 2009, la Iglesia Luterana de Los Estados Unidos, permite que sacerdotes de la comunidad LGBTQ (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros) sean ordenados sacerdotes inclusive si están casados.

“El luteranismo se parece mucho en forma y en teología a la religión católica pero no es lo mismo”, sostiene el padre Ángel. La diferencia es que los luteranos no están regidos por el Papa, aunque confiesa que aman al Papa Francisco ¿cómo no quererlo? se pregunta. Veneran a Jesús, a los santos, a la Virgen María con sus advocaciones, se bautizan, comulgan, no practican el celibato y ordenan a las mujeres como sacerdotes.

El padre Ángel es frontal al decir que no hay confianza en la iglesia porque ésta abusó de la confianza de los fieles al proteger a pedófilos “hecho que afectó principalmente a la iglesia católica, pero nos manchó a todos. Si horrible fue que ocurriera la pedofilia, más horrible fue el encubrimiento”.

En el Santuario de Waltham, la organización Latinos en Acción dicta clases de inglés los lunes miércoles de 7 a 9 de la noche, durante 12 semanas tanto en primavera como en otoño, el costo es de 100 dólares. Existe ayuda financiera para quienes califican.

Un sábado de cada mes se realizan actividades de confraternidad con los jóvenes y excursiones con la familia. La iglesia corre con todos los gastos.

Se brindan clases de confirmación y de bautizo. Se realizan confesiones. La misa se lleva a cabo todos los domingos a las cinco de la tarde.

Así es él, directo y orgulloso de ser lo que es, el padre Ángel David a viva voz expresa que es el único sacerdote que está casado, que es hispano y es homosexual dentro de la iglesia luterana de Los Estados Unidos. Asegura que no es incompatible ser gay y ser cristiano, que se puede vivir la fe sin importar la orientación sexual porque Dios nos ama a todos por igual.

¿Dónde?

Santuario Luterano

6 Eddy Street

Waltham

Info: 617-467-7053

Facebook : santuariowaltham

Tw iter: @ santuariowaltham