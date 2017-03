Cubano pide justicia por “negligencia médica”

Redacción

Boston – Eugenio Pages Mero, nativo de Cuba, busca justicia. Su historia empezó hace más de cinco años cuando le operaron la vesícula y, según él, debido a una “mala práctica médica” le perforaron el hígado.

Con pancartas cerca de la Corte Superior en el centro de Boston quiere llamar la atención, pues desde que se enteró que había perdido mitad del hígado en el 2012 entabló una demanda en contra del hospital Brigham and Womens y aún no ha recibido ninguna respuesta.

[Leer también: Dos de los rostros más conocidos de la televisión]

“Nunca me dijeron durante la operación de la vesícula que me habían perforado el hígado. Con esta protesta quiero, además de llamar la atención de la Corte y que tomen manos en el asunto, que sirva de ejemplo para que no le pase a nadie ”, dijo el cubano de 64 años quien ya expuso su caso ante la justicia sin obtener ninguna resolución.

Pages Mero, quien continúa en tratamientos médicos y psicológicos, dice tener evidencias que demuestran la negligencia por parte de la doctora que le realizó el procedimiento quirúrgico.

[Leer también: ¿Qué pasa con el caso de Félix D. Arroyo?]