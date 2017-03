Doctora Novello inspira a estudiantes de Lawrence con su discurso

En conferencia en el Northen Essex Community College, la primera latina en ser Directora General de Salud Pública en USA instó a jóvenes estudiantes de Lawrence a que se preparen para el futuro de la mano con la educación sin perder sus raíces culturales.

Por Yadira Betances | Yadira@elmundoboston.com

Lawrence, MA – La Doctora Antonia Novello contó a estudiantes sobre cómo una enfermedad durante su adolescencia influyó en su vida y la llevó a ser la primera mujer y primera Latina Directora General de Salud Pública de los Estados Unidos, durante su visita a Lawrence en el foro de la Asociación de jóvenes latinos profesionales (ALPFA ) el pasado miércoles 22 de marzo.

Novello, quien es pediatra, dijo a los estudiantes que si ella logró ser doctora luego de padecer una enfermedad durante su adolescencia ellos pueden sobrepasar cualquier obstáculo.

“Decidí venir aquí porque me di cuenta de que ustedes pueden hacerlo. Hay muchos jóvenes que piensan que porque son hispanos o minoritarios no son nadie”, expresó Novello. “El fracaso siempre toca en la puerta de las mentes que no están preparadas. Si no puedes manejar el contratiempo, como puedes procesar el éxito”, dijo ante un grupo de casi 200 estudiantes de la Escuela Superior de Lawrence, Northern Essex Community College (NECC) y Salem State University en el Dr. Ibrahim El-Hefni Allied Health and Technology Center del NECC.

Novello comenzó el día en Lawrence en un desayuno en Salvatore’s Restaurant donde habló sobre la necesidad de abordar el por qué de la alta deserción de estudiantes minoritarios.

“Hoy, ¿Cómo me puedes decir que vamos a educar a nuestros niños si no le estamos poniendo atención a los que se han salido de la escuela?”, preguntó Novello quien a su vez instó a los jóvenes profesionales a que fueran mentores.

Novello señaló que para el 2050, los afro-americanos, latinos y otros inmigrantes serán la mayoría de la población en este país.

Novello, quien también trabajó para la UNICEF, recalcó a los estudiantes que “prepararse es sumamente importante y la educación es la herramienta más preciosa para el futuro”, además de enfatizar la importancia de no perder las raíces culturales.

Novello dijo que los hijos de inmigrantes, que son los primeros en su familia en asistir a la universidad, se tardan en graduar seis años porque tienen que trabajar para ayudar a sus padres.

“Cada vez que estés deprimido, recuerda todo el sacrificio que tus padres hicieron para que estés aquí. Haz lo mejor que puedas y agradece que ellos hicieron todo y dieron todo para que tú seas un ejemplo de tu raza”, afirmó frente a los estudiantes que respondieron con un resonante aplauso.

Después de su discurso en Northern Essex, habló sobre la crisis de opiáceos y como la legalización de la marihuana medicinal puede llegar a impactarla.

“Se puede presumir que no es tan peligroso como la cocaína, la heroína o el crack, pero esta idea equivocada es la verdadera epidemia”, dijo añadiendo que el uso de marihuana le concierne ya que aquellos que la usan pierden la concentración.

Novello dijo que la marihuana ayuda a personas con SIDA y aquellos a quienes realizan quimioterapia, pero su preocupación es como la que se vivió durante la década de los años 60 cuando la droga era usada para recreación.

“Me preocupa que pueda ser un nuevo canal para probar cosas nuevas. Seria mortal para el cerebro y la vida la combinación de alcohol y opiáceos”, concluyó Novello.