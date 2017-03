Empresaria colombiana conquista Revere

Redacción

Revere, MA – La colombiana Adriana Román dejó la ciudad de la eterna primavera, Medellín, para buscar un mejor futuro para ella y sus dos hijas Melissa y Natalia mudándose al país del ‘Sueño Americano’ en el 2001. Recién llegó a USA comenzó a trabajar haciendo limpieza, sin embargo, su entusiasmo e intensión siempre fue clara y definida sobre las metas que tenía, ser la dueña de su propio negocio.

Años más tarde, una oportunidad se le presentó y así fue como se hizo realidad uno de sus más añorados sueños al convertirse en propietaria del restaurante Orquídea en Chelsea. Allí tuvo la oportunidad de crecer como empresaria y conocer a la comunidad.

Un año después de tener el restaurante, otra oportunidad le llegó a su puerta, Mundo Service en Revere, su negocio actual del cual dice sentirse “muy orgullosa y feliz al estar rodeada de sus clientes” quienes también son sus amigos y a quienes agradece por tenerlos en la vida.

“Gracias a Dios, me siento muy orgullosa de haber cumplido las metas que me he propuesto. Sé que aun me falta mucho camino por recorrer, pero de la mano de Dios y de mis ahora cuatro hijos seguiré construyendo mis sueños”.

Adriana quiere recordarle a las personas que “siempre que nos proponemos algo se logra, solo hay que tener confianza en uno mismo. Nada es imposible en esta vida”.

En Mundo Service conectan a los inmigrantes que residen en Massachusetts con los familiares que dejaron en sus países.

Desde envío de dinero, servicios de carga a Colombia & Centro América, recargas a tarjetas Orbitel, Boss Revolution, hasta pagos de servicios como electricidad, cable, y tarjetas de crédito, son algunas de las opciones que le brinda Mundo Service a la comunidad.

¿Dónde?

Mundo Service

595 broadway St.

Revere MA, 02151 |

Info: 781-284-0314