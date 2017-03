“En el aeropuerto Logan me sentí humillado, discriminado”

Director ejecutivo del Comité de Abogados para los Derechos Civiles y la Justicia Económica, Ivan Espinoza- Madrigal, sostiene que fue objeto de discriminación y abuso en el aeropuerto de Boston por su perfil racial.

Máximo Torres

Boston – ¿Prejuicios raciales? La denuncia es preocupante porque no es el único caso. El abogado costarricense y director ejecutivo del Comité de Abogados para los Derechos Civiles y la Justicia Económica, Ivan Espinoza- Madrigal, puso en alerta a la comunidad al denunciar que en el aeropuerto Logan fue objeto de discriminación y abuso cuando formaba fila para pasar por los controles rutinarios de inmigración.

“Me sacaron de la fila y me llevaron a un cuarto oscuro para preguntarme ¿quién me había dado el pasaporte? Insólito, fuera de toda lógica, pero yo le respondí que me lo había dado como a todos los ciudadanos norteamericanos el Departamento de Estado. No les importó mi respuesta y me siguieron interrogando como si fuera una persona con récord criminal o que hubiera cometido un delito”, dijo el abogado Espinoza-Madrigal que tiene sus oficinas en Boston.

“Me sentí humillado, discriminado, abusado porque mi pasaporte no era falso, lo que yo creo es que me interrogaron por mi perfil racial”, anotó el abogado costarricense.

El desagradable incidente ocurrió el 12 de marzo cuando Espinoza-Madrigal regresaba de vacaciones de Portugal.

El caso de Espinoza-Madrigal no es el único, hay un número creciente de ciudadanos de los Estados Unidos que está compartiendo historias de haber sido detenidos en aeropuertos de diferentes partes del país desde el inicio de la administración del presidente Trump.

Las denuncias provienen de ciudadanos estadounidenses, entre ellos un medallista olímpico estadounidense, un científico de la NASA y el hijo de la leyenda del boxeo Muhammad Ali, entre otros, que han sido detenidos en diferentes aeropuertos.

“Me discriminaron por mi perfil racial”

“En el cuarto que me interrogaron me fijé que no había ningún blanco norteamericano, todos éramos personas de origen hispano o del Medio Oriente, musulmanes, y evidentemente la detención fue de carácter racial”.

¿Tu pasaporte tenía algún problema?

“Eso es lo inexplicable. Las preguntas que me hicieron por mi pasaporte norteamericano no tenían ni tienen ninguna explicación, mi pasaporte no era falso, me lo había dado como a todos los ciudadanos estadounidenses el Departamento de Estado, pero se extralimitaron en sus funciones por nuestra apariencia o color de la piel, no somos blancos y yo creo que todos nos sentimos discriminados, abusados”.

¿Qué estás pidiendo?

“Yo soy ciudadano costarricense naturalizado norteamericano y lo que pido en nombre de todos los viajeros es que se nos respete. No se puede seguir maltratando a los viajeros en los aeropuertos. Este es mi caso, pero hay muchas personas que están siendo víctimas de abuso y yo le recomiendo a la gente que va a viajar que lleve una segunda identificación”.

¿Vas a plantear una demanda?

“Estoy analizándolo con un equipo de abogados porque no es justo lo que me hicieron. No se puede maltratar a una persona porque tiene un perfil racial. No me llevaron a ese cuarto oscuro porque tenía algún problema con la justicia o mi pasaporte era falso. Nada de eso. Fue un abuso de autoridad y discriminación”.