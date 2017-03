“Gracias a Dios estoy otra vez con ustedes”

Artista local salvadoreño se salvó de la deportación y pide ayuda para muchos otros inmigrantes que están recluidos 6 y 8 meses en un centro de detención de inmigración a la espera de su expulsión

Máximo Torres

Boston – ¡Al fin libre!. “No he ganado la guerra, estamos en proceso, pero estoy muy confiado de que todo va a salir bien”, dice Ruben Ulises Orellana, un inmigrante de origen salvadoreño muy conocido en la comunidad por sus presentaciones artísticas, luego de salir en libertad después de más de un mes de permanecer en un centro de detención de inmigración a la espera de su deportación.

Orellana, a quien muchos conocen como “Ulises el Cornelio Reina”, tuvo un feliz reencuentro con sus hijos y con distintos sectores de la comunidad que lo apoyaron, según dice, “cuando más lo necesitaba, pues tengo toda una vida aquí y me hubiera dolido en el alma dejar a mis hijos”.

El querido artista salvadoreño grabó un mensaje por las redes sociales para “dar gracias a Dios, a la comunidad, a su abogado de inmigración, Halim Morris y a su asistente Stephany Funes. Soy muy afortunado por todo el cariño y apoyo que me han dado”.

Orellana aclaró las causas de su detención por parte de agentes de inmigración. “Me estaban buscando y me arrestaron sin tener ninguna orden, pero no me detuvieron por violencia doméstica ni por pelearme en la vía pública como dicen algunas personas. La razón es que hace 8 años la policía me arrestó por conducir en estado de ebriedad y eso no se borra del récord. Por ese delito ahora nos están buscando, por lo que yo recomiendo que no manejen si no tienen licencia de conducir”.

Orellana ha regresado a trabajar en los mismos escenarios que le han dado su apoyo como la Barra Sport Bar de Everett de Tony Portillo y La Hacienda Restaurant de East Boston de José Callejas, además de otros restaurantes y lugares de diversión.

“Quería descansar, pero no hay tiempo, tengo una gran deuda y eso se paga con trabajo. Estoy muy agradecido de la gente, de su apoyo, de sus donaciones y no lloro porque ya lloré bastante y allá adentro lloran hasta los más hombres”, anota Orellana.

