Sindy Espinoza se despide de Boston

Por Ciro Arturo Valiente

Boston – Con el corazón dividido la periodista venezolana y uno de los rostros más conocidos de la televisión hispana en Nueva Inglaterra, se despidió de Boston el jueves 23 de marzo.

Con tristeza por alejarse de la ciudad que le abrió las puertas al mundo profesional, pero con alegría por asumir otro reto en su carrera, Sindy Espinoza dejó las pantallas de Univision Boston, y ahora tendrá una nueva misión en Houston.

“Boston ha sido mi casa y mi escuela. Fue la ciudad donde pude ejercer por primera vez mi carrera como periodista”, dijo Espinoza en una reunión con líderes de la comunidad. “Me llevo el corazón lleno de todo el cariño que he recibido y de todo lo que he aprendido”.

La comunicadora que llegó a Boston en el 2010 a estudiar en el Emerson College, y que en el 2012 empezó a trabajar como productora junto con Sara Suarez, aseguró que inicialmente llegó escéptica a la capital de Massachusetts por la diferencia en el clima con la ciudad donde creció: Miami.

Sin embargo, luego de tomar las riendas de Noticias Univision Nueva Inglaterra a finales de 2014, fecha en la que comenzó a involucrarse más con la comunidad, conoció de manera directa las bondades de los latinos en la región.

“Me di cuenta que esta comunidad es mucho más que la nieve. Es una comunidad fuerte, luchadora y resistente”, agregó la periodista que hasta el viernes 24 de marzo fungió como presentadora y productora ejecutiva del noticiero.

El momento más divertido

Una de las anécdotas más divertidas que recuerda Sindy, ocurrió en el 2015 en el desayuno que celebra la herencia hispana. Ese año los panelistas del evento organizado por El Mundo eran miembros de los medios de comunicación, y ella fue una de los integrantes.

“Estaba súper nerviosa porque sé que ese desayuno es muy jocoso, y no me considero una persona cómica, pero cuando planifiqué lo que iba a decir decidí ser yo misma”, confesó la periodista.

“Lo que sí me encanta es molestar a mis amigos cercanos, por eso decidí contar chistes sobre Alberto Vasallo III y su ‘vida amorosa’. Mientras comencé a hablar se me quitaron los nervios y la gente no paraba de reírse. Alberto todavía no me lo perdona”, relató Espinoza mientras se reía a carcajadas.

Múltiples reconocimientos

La venezolana de 27 años de edad se va de Boston con varios reconocimientos. En dos ocasiones recibió el galardón “Presentadora del Año” de los premios Latin Boston, y en noviembre de 2016 fue reconocida como una de los jóvenes latinos más influyentes de la ciudad en el Latino 30 Under 30 de El Mundo Boston.

“Nunca me cansaré de darle las gracias a la comunidad por permitirme informarles cada tarde y noche, por hacernos el noticiero en español número uno, y por cada una de las muestras de cariño que me demostraban cada vez que compartíamos”, finalizó Espinoza.

Ciro Valiente es Digital Media Editor en El Mundo Boston. Periodista venezolano residenciado en Boston. Motivador, productor y editor audiovisual. Sigue a Ciro Valiente en las redes sociales: Twitter e Instagram @ciroval5. Facebook: Ciro Valiente