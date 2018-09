El lanzador de los Medias Rojas Luis ‘el Tiante’ habla con El Mundo Boston sobre las dificultades y los mejores momentos que vivió durante su carrera profesional como jugador de béisbol de las Grandes Ligas.

Alberto Vasallo III: Hoy estamos hablando con la leyenda del béisbol Luis ‘el Tiante’ Tiant, uno de mis ídolos y tu fuiste mi primera entrevista cuando yo tenía 13 años..

Luis Tiant: Así es, nosotros siempre hemos sido como una familia, tu papá, tú, tu mamá, tu hermana, siempre hemos estado juntos, desde que yo llegue aquí a Boston en los años ‘70s.

AV3: Vamos a hablar un poquito de cuando llegaste aquí a Boston, tú cambiaste esta ciudad, te llevas bien con todo el mundo…

LT: Pues si. Ya yo estoy curado, de toda vanidad. Como digo, si alguien no me quiere eso es su problema, yo no me voy a poner bravo, lo único que tienen es que respetar. Yo no discrimino, ya yo pasé mucho, y eso está ahí, la discriminación no se va a acabar, pero hay que seguir adelante y luchar y unirnos, eso es lo principal.

AV3: Luis cuéntanos ¿cuál es el bateador más difícil al que te enfrentaste en tu carrera?

LT: El más difícil fue Carlos May, hermano de Lee May y el panameño Rod Carew. Tambien George Brett de Kansas City. Eso eran peloteros de verdad.

AV3: Una vez tu me dijiste que el más diciil para ti era tu compatriotas Tony Oliva

LT: No, con Tony tuve suerte. Se ponía bravo conmigo porque me decía que lo sacaba out con lo que yo le tiraba, y yo le decía : “bueno por lo menos es tu paisano el que te saca out”. Pero siempre hemos sido como hermanos. Es muy buena persona, su familia, todos. Para mí es el mejor bateador que he visto desde que estoy aquí. Yo nunca vi a Ted Williams batear, pero para mí Tony es el mejor bateador que he visto.

AV3: Vamos a hablar de los años 70, tus años de gloria aquí en Boston. Esa Serie Mundial del 75 que todo el mundo recuerda, ¿qué es lo que más recuerdas?, porque esa Serie tuvo un toque muy personal para ti, ¿verdad?.

LT: Lo mejor fue que estaban mis padres, habían venido de Cuba hacía poco y fue la primera vez que me vieron lanzar en un parque de pelota. En la televisión me veía mi mamá. Mi papá no me podía ver porque se enfermaba cada vez que me veía, entonces el doctor le recomendaba que no fuera a verme, pero aquí fue la primera vez que me vieron lanzar en un terreno. Fue especial porque fue en la Serie Mundial, que fue mucho mejor y más emocionante. Para mí, yo creo que fue el mejor momento de mi vida en mi carrera.

AV3: Hemos hablado de lo diferente que es ser lanzador hoy en día. Cuando tú tirabas, el pitcher lanzaba 8 o 9 entradas o 150 lanzamientos. Hoy lo sacan temprano y sin hacer ni 100 lanzamientos..

LT: Eso es el sistema, yo no le hecho la culpa a los lanzadores. Así lo entrenan hoy en día. No lo dejan lanzar la cantidad que lanzabamos nosotros. Y por eso, no culpo a los lanzadores. Pero, si es muy idferente hoy en día. Hoy con 6 innings lo sacan del juego. En mi tiempo te decían “ve y fájate”, y uno tenía que ir a ‘fajarse’ el juego completo. Y si no rendias, te mandaban a tu casa más rápido que lo que tú pensabas.

AV3: Ganar 20 juegos es una de las cosas más difíciles de hacer, como lanzador, tú lo hiciste cuatro veces, ¿cuánto estarías ganando al año hoy en día? ¿$20 millones?

LT: Bueno, por lo menos unos $20, $25 millones a lo mejor $30. Eso es lo que pagan en el beisbol de hoy para un pitcher con ese tipo de record. Pero yo no me fijo mucho en esa parte. La diferencia más grande es como nos trataban. Es muy diferente ahora. Los dueños tenían todo el poder antes. Hoy la unión de peloteros es fuerte y el jugador tiene derechos. Antes no era así y nos trataban muy mal. Una vez me dijeron “si tú no firmas te vamos a mandar pa’ Cuba”, así me decían los Cleveland Indians. Pero yo digo que el pelotero moderno debe ganar el dinero que le pagan, porque los artistas, los cantantes y toda la gente que hacen show, ganan mucho dinero. Nosotros somos los que ponemos el show en el deporte, y si las otras personas que entretienen al público están ganan dinero, nosotros deberíamos ganar dinero.

AV3: Ya para finalizar, el equipo del 1975, el del 1978 fueron equipos fuertes y de los mejores de todos los tiempos. ¿Cómo se compara el equipo actual? ¿Cuál de los tres era el más completo en tu opinión?

LT: El de nosotros del ‘75 y el ‘78 eran buenos, muy buenos y completos. El equipo que está ahorita es bueno y definitiavmente lo puedo comparar con el equipo que teníamos nosotros. Lo único es que en aquel tiempo los peloteros que teníamos eran un poquito más veteranos que los peloteros del equipo del 2018. Teníamos más experiencia. Ahora los peloteros son un poco mas jóven y se fajan todos los días y quieren ganar y eso es muy importante. Por eso es que estamos en la posición que estamos ahorita, porque los muchachos van y juegan. Además, el manager Alex Cora sabe como tratar a los peloteros. El sabe bien porque él jugó y sabe que es lo que hay que hacer para tener a los peloteros contentos sin tener que estar mimando.

AV3: Siempre un placer hablar con la leyenda número 23, Luis Tiant, mi favorito de todos los tiempos y de muchos fanáticos del béisbol.

LT: Gracias igualmente a todos ustedes y muchos saludos a mi gente.

Desde Fenway es la nueva sección semanal en español que les ofrecerá El Mundo Boston en colaboración con Heineken. Esta es la décima de una serie de entrevistas semanales con jugadores, entrenadores y miembros de la oficina central de los Medias Rojas de Boston. Para recibir entrevistas con jugadores, análisis y más directamente lo puede hacer en su correo electrónico cada semana, suscribiéndose a Desde Fenway. Solo tienes que enviar un mensaje de texto a: DesdeFenway al 22828 y luego seguir las instrucciones.

Like this: Like Loading...