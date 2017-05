Pequeña ciudad de Massachusetts tendrá Amazon Prime gratuito

El Mundo Media

Manchester by the Sea, MA — Los residentes de la pequeña ciudad de Massachusetts, Manchester by the Sea, tendrán la fortuna de recibir una membresía anual de Amazon Prime totalmente gratis.

El regalo llegará el viernes 5 de mayo junto a la cinta protagonizada por Casey Affleck, Manchester by the Sea, película que todos los habitantes de esa localidad podrán ver a través del servicio Prime.

La película rodada en esa ciudad del North Shore fue producida por Amazon Prime Video y recibió siete nominaciones a los premios Oscar, de los cuales ganó tres, convirtiéndose en la primera producción en streaming en llevarse un premio de la Academia.

Uno de los galardones más importantes lo recibió Casey Affleck, al ganar el premio a Mejor Actor del año. Affleck, quien es hermano del actor y director Ben Affleck, nació en Falmouth, ciudad ubicada en Cape Cod.

Con Amazon Prime, servicio valorado en 100 dólares al año, los usuarios podrán recibir sus paquetes en dos días de manera gratuita. También podrán ver filmes por internet y leer libros para Amazon Kindle totalmente gratis.