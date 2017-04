La importancia de los mentores

Por Joanna de Pena

Tener un mentor desde una edad temprana es crucial para poder alcanzar el éxito personal y profesional.

Un mentor juega un rol muy importante ya que te permite recibir asesoría y orientación de alguien con más experiencia que es confiable y respetable.

Un mentor está ahí para escucharte y guiarte – no para decirte qué hacer. Al final del día, tú eres quien toma la decisión final. Recuerda, ésta es tu vida, los mentores están ahí para ayudarte a tener claridad en alguna situación, aconsejarte sobre tu siguiente gran paso o revisar ideas contigo. Al final de cuentas un mentor te ayuda a convertirte en la mejor versión de ti mismo.

Entre más pronto consigas un mentor es mejor, yo tuve mi primer mentor a los 11 años de edad. Al tener un mentor desde tan corta edad estás expuesto a mayor sabiduría y te permite aprender liderazgo, así como habilidades profesionales desde una temprana edad. Por mi parte, gracias a mis mentores tuve acceso a becas, escuelas secundarias, universidades y oportunidades para mejorar mi formación que de otra manera no hubiera podido acceder.

Cuando era recién egresada de la universidad quería empezar un negocio. Mis mentores me ayudaron y desafiaron el concepto que tenía en mente. Con su orientación y apoyo me conectaron con profesionistas más experimentados en el área para responder mis preguntas específicas sobre negocios y me aconsejaron visitar organizaciones que brindan recursos relacionados con el tema tales como SCORE, la administración para pequeños negocios y la cámara de comercio.

Desde hace pocos años y hasta ahora, tengo un grupo de personas a las que considero mis mentores de cabecera. Es muy importante establecer un sistema de soporte que te ayude en el transcurso de tu vida. No importa la edad que tengas, todos nos podemos beneficiar de tener a alguien que nos comparta un poco de su experiencia, que rete nuestra manera de pensar o simplemente nos ayude a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Hoy, tengo 27 años, mi mentor de mayor edad tiene 80 años mientras el más joven tiene 36. Cuando se trata de una mentoría la edad realmente no importa y busco consejos de personas de todas las edades ya que la sabiduría y orientación proviene de todas las etapas de la vida.

Después de haber recibido toda la orientación que puedas recibir y te conviertas en un profesionista exitoso no te olvides de una cosa, devuelve el favor. ¡Ahora será tu turno de ser un mentor!

Joanna de Pena es la fundadora y directora ejecutiva de Top Notch Scholars, una organización sin ánimo de lucro que se enfoca en el desarrollo del liderazgo para la juventud, jóvenes profesionales y negocios. De Pena, es una de las Latino 30 Under 30 recipient de El Mundo Boston 2016.

