Doce acciones para crear el mejor año de su vida

Por Clara Angelina Diaz

Muchos latinos tienen una tradición, justo antes de que el reloj marque las doce trayendo el nuevo año, de comer doce uvas que representan doce cosas que quieren obtener. ¿Qué pasaría si en su lugar nos comprometimos a doce acciones que podríamos tomar cada mes para lograr lo que más deseamos este año?. Aquí hay doce cosas que puede hacer para que este sea el mejor año de su vida. Si se compromete a hacer una cosa y luego otra, no habrá grandes resoluciones que pueden hacerle sentir como si el tiempo te hubieras quedado corto.

Es importante tomarse un tiempo para escribir sus metas y cómo exactamente las logrará cumplir. Escribir las cosas en realidad aumenta las posibilidades de seguir al pie de la letra sus propósitos.

1. Haga una lista de los tres objetivos principales que desea alcanzar este año. Le sugiero que piense en objetivos que van a enriquecer su vida personal, empresarial o comunitaria.

2. Escriba por qué desea estos objetivos y cómo cree se sentirá cuando los logres. Entonces haga algo ahora para sentirse así. Por ejemplo: su objetivo es ganar diez nuevos clientes este mes, esto le hará sentirse exitoso. ¿Qué puede hacer ahora, antes de que sus clientes lleguen para sentirse exitoso?

3. Tener un socio responsable. Todo el mundo necesita ser responsable ante alguien, incluso si usted es el jefe de su propio negocio. Comparta sus metas y planes con alguien que realmente confía para aumentar sus posibilidades de tomar medidas y hacer progresos en sus metas.

4. Administre su tiempo. Haga espacio en su calendario para las cosas que son importantes para usted.

5. Visualícese ya alcanzando su meta.

6. Actúe como si ya haya alcanzado su meta.

7. Esté consiente en que puede sentirse algo incómodo en el proceso de movimiento en la dirección que usted desea ir.

8. Tome una acción todos los días para acercarse a su objetivo.

9. Permítase descansar y relajarse entre tomar acciones importantes.

10. Haga una lista de lo que necesita dejar ir y dejar de hacer.

11. Crea que el universo (o lo que usted llama un poder más alto) quiere que usted logre estos objetivos.

12. Celebre tanto sus pequeños y grandes logros tan a menudo como sea posible.

Clara Angelina Díaz es una entrenadora de vida bilingüe, consultora de gestión, mentora de EparaTodos / EforAll, empresaria y autora de Create Your Best Year (One Day at Time), un programa de audio de entrenamiento para ayudarle a lograr lo que más desea este año mientras se sienta tranquilo, inspirado y confiado para alcanzar sus sueños. Puede aprender más sobre su trabajo de empoderamiento en

www.ClaraAngelinaDiaz.com.