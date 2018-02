El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el martes sus propuestas sobre inmigración e infraestructuras. Ambos planes enfrentan un futuro incierto en el Congreso.

En un tuit publicado el martes, Trump afirmó que demócratas y republicanos deben actuar ahora para proporcionar protección legal a los conocidos como “dreamers”, inmigrantes jóvenes que llegaron al país de forma ilegal cuando eran menores y no tienen permiso de residencia.

“¡Esta será nuestra última oportunidad, nunca habrá otra oportunidad! Cinco de marzo”, escribió el dirigente.

Negotiations on DACA have begun. Republicans want to make a deal and Democrats say they want to make a deal. Wouldn’t it be great if we could finally, after so many years, solve the DACA puzzle. This will be our last chance, there will never be another opportunity! March 5th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 13, 2018